Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205352-pershi-hvylyny-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-kryvomu-rogu-pokazala-policiya-video.html

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Відео, котре показує перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Білошицький наголошує учора ціллю росіян стали діти у Кривому Розі — ракета вдарила поруч із дитячим майданчиком, не залишають шансів тим, хто був поблизу.

Ми негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб, — зазначив він.

Внаслідок влучання ракети були пошкоджені житлові будинки, автівки, школи. Вбито 18 людей, серед них дев’ятеро дітей.