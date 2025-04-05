Первые минуты после российского ракетного удара по Кривому Рогу показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205352-pervye-minuty-posle-rossiyskogo-raketnogo-udara-po-krivomu-rogu-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Відео, котре показує перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Білошицький наголошує учора ціллю росіян стали діти у Кривому Розі — ракета вдарила поруч із дитячим майданчиком, не залишають шансів тим, хто був поблизу.
Ми негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб, — зазначив він.
Внаслідок влучання ракети були пошкоджені житлові будинки, автівки, школи. Вбито 18 людей, серед них дев’ятеро дітей.
Цього ворогові виявилося замало. За кілька годин на Кривий Ріг налетіла зграя шахедів. Один з них влучив у приватний будинок, забравши життя літньої жінки, — додав Білошицький.