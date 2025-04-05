Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n205351-kilkist-postrajdalyh-vid-raketnogo-udaru-po-kryvomu-rogu-zrosla-ova-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі до 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар, завданий рашистами вчора, 4 квітня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 — у важкому стані. Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів, — зазначив він. — Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні.

Російські загарбники вчора ввечері вдарили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу. Відомо про 18 загиблих, серед яких дев’ятеро дітей.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими.