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Російська ракетна та масована дронова атаки по житлових кварталах та дитячих майданчиках Кривого Рогу, здійснена вчора, 4 квітня, забрала загалом 19 життів.
Дев’ять із загиблих — діти. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ще 74 людини постраждали — від тримісячної дитини до людей похилого віку. З них 37 людей перебувають у лікарнях, зокрема двох дітей у вкрай тяжкому стані доставили до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова.
Вілкул також опублікував отримані від захисників України відео, на котрих ворог отримує відплату за ракетний удар по Кривому Рогу.
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