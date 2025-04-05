Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Враг получает возмездие за ракетный удар по Кривому Рогу, скриншот видео

За детей — украинские военные мстят врагу за удар по Кривому Рогу (ВИДЕО)

5 апр 2025, 21:02
999

Російська ракетна та масована дронова атаки по житлових кварталах та дитячих майданчиках Кривого Рогу, здійснена вчора, 4 квітня, забрала загалом 19 життів.

Дев’ять із загиблих — діти. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ще 74 людини постраждали — від тримісячної дитини до людей похилого віку. З них 37 людей перебувають у лікарнях, зокрема двох дітей у вкрай тяжкому стані доставили до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова.

Вілкул також опублікував отримані від захисників України відео, на котрих ворог отримує відплату за ракетний удар по Кривому Рогу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров