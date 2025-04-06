Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Николай Калашник

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, провели масовану комбіновану атаку безпілотниками та ракетами на Київщину.

Повітряна тривога тривала всю ніч. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає, — розповів він.

Зазначається, що наслідки атаки фіксують у трьох районах:

у Броварському районі зазнали руйнувань дві будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено сім автомобілів та два навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції;

у Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні;

у Фастівському районі пошкоджено легковий автомобіль.