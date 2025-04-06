Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Николай Калашник

На Киевщине из-за российской атаки есть повреждения в трех регионах (ФОТО)

6 апр 2025, 10:42
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, провели масовану комбіновану атаку безпілотниками та ракетами на Київщину.

Повітряна тривога тривала всю ніч. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає, — розповів він.

Зазначається, що наслідки атаки фіксують у трьох районах:

у Броварському районі зазнали руйнувань дві будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено сім автомобілів та два навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції;

у Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні;

у Фастівському районі пошкоджено легковий автомобіль.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки, — додав Калашник.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Микола Калашник

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров