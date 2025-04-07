Миллионы украинских беженцев в ЕС могут потерять свой статус после войны. Фото:

https://racurs.ua/n205399-milliony-ukrainskih-bejencev-v-es-mogut-poteryat-svoy-status-posle-voyny-smi.html

Ракурс

Європейський Союз може позбавити захисту мільйонів українців.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для майже 4,3 млн українців. Це дозволило країнам ЄС надавати біженцям з України право жити, працювати й отримувати доступ до послуг. Однак цей правовий статус може бути скасований, бо зараз тривають переговори про припинення вогню. Про це повідомило видання Euractiv.

Зазначається, що припинення бойових дій може відразу повністю змінити ситуацію, надавши країнам, що приймають, можливість вирішувати, чи послаблювати ці заходи захисту, домагатися інтеграції, чи підштовхувати біженців до повернення додому. У блоці, який часто паралізований дебатами з питань міграції, будь-які дії на рівні ЄС щодо продовження тимчасового захисту, найімовірніше, будуть ускладнені політично.

Також ЗМІ пише, що останні соціологічні опитування показують, що все менше українців схочуть повернутися на Батьківщину після війни. А кількість тих, хто заявив, що не має надії повернутися, зросла більш ніж удвічі — з 5% до 11%.

Нагадаємо, Reuters інформувало, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 тис. громадян України, які в’їхали після початку повномасштабної війни. Таке рішення може призвести до того, що вже у квітні почнеться прискорена депортація українців.

Джерело: Euractiv