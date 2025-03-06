Білий дім планує позбавити правового статусу українців. Фото:

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Українські біженці в США можуть втратити свій легальний статус.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 тис. громадян України, які в’їхали після початку повномасштабної війни. Таке рішення може призвести до того, що вже у квітні почнеться прискорена депортація українців. Про це повідомило Reuters з посиланням та топ-чиновника Білого дому й ще три джерела.

Зазначається, що план позбавити українців захисту виник ще до того, як лідер Америки посварився із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Цей план просто є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення законного статусу понад 1,8 млн мігрантів. Ці особи раніше вихали до Штатів за тимчасовими програмами, які були запроваджені адміністрацією колишнього президента Джо Байдена.

Reuters пише, що Білий дім та посольство України не відповіли на їхні запити про коментарі.

Нагадаємо, у cічні Сполучені Штати Америки призупинили гуманітарну програму United for Ukraine (U4U), яка давала можливість громадянам України отримати притулок у США терміном до двох років.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ «Захист наших кордонів», де доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до Штатів та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці країни.

Джерело: Reuters