Из-за новых пошлин Трампа обрушились акции европейской оборонной и аэрокосмической отрасли

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Через нові мита Трампа обвалились акції європейської оборонної та аерокосмічної галузі.

Німецький Rheinmetall AG впав у ціні на 27% — це найрізкіше денне падіння в історії компанії. Згодом ситуація стабілізувалась, але падіння все одно становить близько 7%. Також обвалилися акції французької Thales SA, німецької Hensoldt AG та італійської Leonardo SpA.

Як пише Bloomberg, оборонна галузь стала найбільшим бенефіціаром цього року, адже європейські країни пообіцяли збільшити на неї витрати через вимоги Трампа.

Акції виробника літаків Airbus SE і двигунів Rolls-Royce Holdings Plc втратили в ціні до 14% перед тим, як дещо стабілізувалась. Крім того, як писало Reuters, американська Howmet Aerospace Inc. — постачальник деталей для літаків Airbus і Boeing Co. — оголосила форс-мажор після оголошення мит й заявила, що може зупинити деякі поставки.

Howmet зробила шаховий хід. Достатньо лише однієї гайки або болта, щоб зупинити ланцюг постачання в аерокосмічній та оборонній промисловості, — пишуть аналітики Jefferies.

Цього року оборона стала найбільшим приростом, оскільки європейські країни пообіцяли витрачати більше на безпеку через побоювання, що США можуть порушити свої зобов’язання щодо безпеки на континенті. Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs Group Inc. все ще зріс майже на 50% порівняно з роком.

Кошик Goldman оцінюється в 26 разів більше прибутку, очікуваного через рік, порівняно з 18 разами на початку цього року. Цей показник становив приблизно вісім разів до вторгнення Росії в Україну в 2022 році.