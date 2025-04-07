Конгресменка Спартц считает, что украинцы "должны смириться с потерей территорий"

https://racurs.ua/n205402-kongresmenka-spartc-schitaet-chto-ukraincy-doljny-smiritsya-s-poterey-territoriy.html

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Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, заявила, що українці «повинні змиритися» з передачею своїх територій росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського.

Республіканка Вікторія Спарц, конгресвумен від штату Індіана та єдина уродженка України в Конгресі США, знову викликала шквал критики — цього разу через заяви про необхідність поступок росії.

В інтерв’ю The Telegraph вона заявила, що Україна не може диктувати умови, адже не виграє війну. За її словами, єдиний шлях до миру — це погодитися на втрату частини території та усунення президента Володимира Зеленського.

Я просто не бачу, як Україна може вимагати збереження всіх своїх земель. Якби вона вигравала війну — це була б інша розмова, — сказала Спарц.

Якщо українці переоберуть Зеленського, вони втратять решту країни", — додала вона, закликавши до його усунення з посади.

Моє перше завдання як американської конгресвумен — захищати інтереси Америки, — відповіла вона.

Нещодавно Спарц провела два зустрічі з виборцями, попри попередження керівництва Республіканської партії уникати публічних заходів. На зустрічах її звинувачували у зраді українського народу та відмові підтримати пакет допомоги Україні на $61 млрд.

Незважаючи на походження та повагу до «героїчних» українських солдатів, Спарц часто відсторонено говорить про українців як про «них», а не «нас», зауважує The Telegraph.

У 2022 році вона відвідала зруйноване бомбардуванням село своєї бабусі в Чернігівській області. Але навіть цей особистий досвід не похитнув її загальну песимістичну оцінку перспектив війни.

Ця війна — це відволікання від моєї роботи в Конгресі, — сказала вона.

Заяви Спартц про доцільність територіальних поступок росії та заклики до відставки Зеленського викликають шквал критики серед виборців, української діаспори та союзників України у США, резюмує видання.

Спартц іммігрувала до США у 2000 році, отримала громадянство, працювала фінансовим директором, а згодом була обрана до Конгресу в 2021 році. Минулого року вона опинилася в центрі скандалу через розслідування щодо зловживань владою по відношенню до персоналу. Окрім того, її затримували в аеропорту через перевезення пістолета у ручній поклажі — вона заявила, що це було випадково.

Наприкінці березня Спартц освистали під час зустрічі з виборцями в Індіані. Це сталося через невдоволення тарифною політикою Трампа та рішеннями департаменту Ілона Маска. Напруга зросла після того, як Спартц відмовилася вимагати відставки Піта Гегсета, Майка Волца та інших учасників скандального Signalgate

Натовп відреагував гнівно — частина людей залишила приміщення на пів години раніше, а інші демонстрували аркуші з написами Putin Puppet No Musk («Путінська маріонетка ні Маску»).