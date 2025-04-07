Jaguar и Audi приостановили экспорт в США из-за пошлин Трампа

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Ракурс

Компанія Audi призупинила експорт до США через мита президента Дональда Трампа.

Всі транспортні засоби, ввезені до США після 2 квітня, мають тимчасово затримати та не передати дилерам. Тепер ритейлерам слід зосередитись на скороченні рівня своїх запасів.

Наразі на складах Audi у США є понад 37 тисяч автомобілів, на які не впливають нові мита і які можна продавати. Цього вистачить приблизно на два місяці.

Audi не має власного виробництва в США і змушена імпортувати всі свої автомобілі. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi в Мексиці, а решта — на заводах у Німеччині, Угорщині та Словаччині.

Також Jaguar Land Rover призупиняє поставки до США через тарифи Трампа.

У заяві прессекретар JLR заявив, що «США є важливим ринком для розкішних брендів JLR».

Оскільки ми працюємо над новими умовами торгівлі з нашими діловими партнерами, ми вживаємо деякі короткострокові заходи, включаючи паузу у відвантаженні у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- та довгострокові плани, — зазначив представник компанії.

Євросоюз розробляє поетапний план у відповідь на тарифи Трампа, повідомив 7 квітня єврокомісар Шефчович.

За його словами, ЄС проголосує за план контрзаходів на тарифи Трампа 9 квітня. Тоді другий етап заходів у відповідь планують запровадити 15 травня.

New York Times із посиланням на результати зустрічі представників ЄС пише, що мита, які мають схвалити 9 квітня стануть відповіддю на американські тарифи на європейську сталь та алюміній, які діють від минулого місяця.