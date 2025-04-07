Норвегия выделит полмиллиарда долларов на чешскую артиллерийскую инициативу поддержки Украины

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Норвегія надасть чотири мільярди крон у 2025 році на артилерію для України.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Україні потрібні постійні постачання артилерійських снарядів, щоб підтримувати свою боротьбу за свободу проти російських загарбницьких сил. Для Норвегії важливо сприяти зусиллям із поповнення українських запасів боєприпасів, — сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Прем'єр Норвегії наголосив, що це одна з ключових потреб для української армії, тому Норвегія робить свій внесок.

Норвегія також надасть мільярд норвезьких крон Європейському фонду миру (EPF).

Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, зокрема, артилерійських боєприпасів. Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу, — зазначив прем'єр Норвегії.

Ще 1 млрд крон (близько €83 млн) надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України — ці гроші теж підуть на артилерійські боєприпаси.

Нещодавно стало відомо, що чеська ініціатива щодо боєприпасів для України має достатньо ресурсів для забезпечення щомісячних поставок до вересня 2025 року. Із суттєвим внеском Норвегії цей термін, ймовірно, збільшиться.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті НАТО в Брюсселі.

Перш за все, що стосується чеської ініціативи — важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня, — сказав він.

Ліпавський наголосив, що ініціатива отримала достатнє фінансування завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.