Норвегія виділить пів мільярда доларів на чеську артилерійську ініціативу підтримки України

https://racurs.ua/ua/n205409-norvegiya-vydilyt-piv-milyarda-dolariv-na-chesku-artyleriysku-iniciatyvu-pidtrymky-ukrayiny.html

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Норвегія надасть чотири мільярди крон у 2025 році на артилерію для України.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Україні потрібні постійні постачання артилерійських снарядів, щоб підтримувати свою боротьбу за свободу проти російських загарбницьких сил. Для Норвегії важливо сприяти зусиллям із поповнення українських запасів боєприпасів, — сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Прем'єр Норвегії наголосив, що це одна з ключових потреб для української армії, тому Норвегія робить свій внесок.

Норвегія також надасть мільярд норвезьких крон Європейському фонду миру (EPF).

Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, зокрема, артилерійських боєприпасів. Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу, — зазначив прем'єр Норвегії.

Ще 1 млрд крон (близько €83 млн) надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України — ці гроші теж підуть на артилерійські боєприпаси.