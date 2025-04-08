МИД Украины иронически отреагировало на заявление конгрессвумен-республиканки Спартц

https://racurs.ua/n205414-mid-ukrainy-ironicheski-otreagirovalo-na-zayavlenie-kongressvumen-respublikanki-spartc.html

Ракурс

У МЗС іронічно прокоментували на інтерв’ю Вікторії Спартц, яка закликала віддати окуповані території росії.

На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською, — написав у мережі Х речник МЗС Георгій Тихий.