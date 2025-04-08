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МИД Украины иронически отреагировало на заявление конгрессвумен-республиканки Спартц

МИД Украины иронически отреагировало на заявление конгрессвумен-республиканки Спартц

8 апр 2025, 09:22
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У МЗС іронічно прокоментували на інтерв’ю Вікторії Спартц, яка закликала віддати окуповані території росії.

На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською, — написав у мережі Х речник МЗС Георгій Тихий.

Спартц 7 квітня заявила, що українці «повинні прийняти» передання своїх територій росії, а також замінити Зеленського.

Я просто не розумію, як вони (Україна — ред.) можуть вимагати залишити землю. Якби вони вигравали війну, це було б зовсім інакше, — сказала в інтерв’ю Telegraph Спартц.

Вона підтримала рішення Трампа вести переговори з диктатором рф путіним, водночас застерігаючи Зеленського, що «простих рішень немає"

Источник: Ракурс


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