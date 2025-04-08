Ракурсhttps://racurs.ua/
МЗС України іронічно відреагувало на заяву конгресвумен-республіканки Спартц
МЗС України іронічно відреагувало на заяву конгресвумен-республіканки Спартцhttps://racurs.ua/ua/n205414-mzs-ukrayiny-ironichno-vidreaguvalo-na-zayavu-kongresvumen-respublikanky-spartc.htmlРакурс
У МЗС іронічно прокоментували на інтерв’ю Спартц, яка закликала віддати окуповані території росії.
На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською, — написав у мережі Х речник МЗС Георгій Тихий.
Спартц 7 квітня заявила, що українці «повинні прийняти» передання своїх територій росії, а також замінити Зеленського.
Я просто не розумію, як вони (Україна — ред.) можуть вимагати залишити землю. Якби вони вигравали війну, це було б зовсім інакше, — сказала в інтерв’ю Telegraph Спартц.
Вона підтримала рішення Трампа вести переговори з диктатором рф путіним, водночас застерігаючи Зеленського, що «простих рішень немає"