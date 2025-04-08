МЗС України іронічно відреагувало на заяву конгресвумен-республіканки Спартц

https://racurs.ua/ua/n205414-mzs-ukrayiny-ironichno-vidreaguvalo-na-zayavu-kongresvumen-respublikanky-spartc.html

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У МЗС іронічно прокоментували на інтерв’ю Спартц, яка закликала віддати окуповані території росії.

На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською, — написав у мережі Х речник МЗС Георгій Тихий.