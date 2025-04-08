Рашисты потеряли полбатальона, пытаясь вернуть утраченные позиции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205424-rashisty-poteryali-polbatalona-pytayas-vernut-utrachennye-pozicii-video.htmlРакурс
На Луганщині 3-тя окрема штурмова бригада за день знищила півбатальйону російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 8 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Зазначається, що ворог, зокрема, намагався відбити втрачені раніше у населеному пункті Надія позиції.
Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції. І це кадри повного розгрому російських груп на рубежах Трійки, — вказано в описі відео.
Зазначається, що до ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого, й 1-го механізованого батальйонів. По окупантах працювала артилерія, здійснювалися скиди та удари FPV-дронів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.
Втрати росіян за день боїв склали: 143 окупанти — вічним сном, і 86 — санітарними. Противник не зайняв ані нових, ані про*обаних раніше позицій, — розповіли у 3-й ОШБб.