Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205424-rashysty-vtratyly-pivbatalyonu-namagauchys-povernuty-vtracheni-pozyciyi-video.html

Ракурс

На Луганщині 3-тя окрема штурмова бригада за день знищила півбатальйону російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 8 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Зазначається, що ворог, зокрема, намагався відбити втрачені раніше у населеному пункті Надія позиції.

Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції. І це кадри повного розгрому російських груп на рубежах Трійки, — вказано в описі відео.

Зазначається, що до ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого, й 1-го механізованого батальйонів. По окупантах працювала артилерія, здійснювалися скиди та удари FPV-дронів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.