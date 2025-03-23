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ЗСУ звільнили населений пункт Надія Луганської області, скріншот відео
ЗСУ звільнили населений пункт на Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205016-zsu-zvilnyly-naselenyy-punkt-na-luganschyni-video.htmlРакурс
Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України звільнила населений пункт Надія Луганської області.
Про це сьогодні, 23 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.
Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загальний обсяг звільнених від ворога територій становить 3 кв. км.
Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф, — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.