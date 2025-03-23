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Ракурс
ЗСУ звільнили населений пункт Надія Луганської області, скріншот відео

ЗСУ звільнили населений пункт на Луганщині (ВІДЕО)

23 бер 2025, 12:53
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Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України звільнила населений пункт Надія Луганської області.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг звільнених від ворога територій становить 3 кв. км.

Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф, — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Джерело: Ракурс


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