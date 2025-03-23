ЗСУ звільнили населений пункт Надія Луганської області, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205016-zsu-zvilnyly-naselenyy-punkt-na-luganschyni-video.html

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Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України звільнила населений пункт Надія Луганської області.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг звільнених від ворога територій становить 3 кв. км.