Летчики ВСУ уничтожили пункт управления рф. Фото: Генштаб

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Українська авіація знову завдала відчутних втрат російським окупантам.

У вівторок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил рф на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 9 квітня повідомив у Facebook.

Зазначається, що професійна майстерність українських льотчиків призвела до того, що бетонна споруда була зруйнована повністю. Наразі відомо про ліквідацію 20−30 окупантів, але втрати ще уточняються. Це ураження суттєво підірвало здатність росіян вести бойові дії в цьому районі.

У Генштабі наголосили, що льотчики Повітряних сил Збройних сил України продовжать завдавати нищівних ударів по противнику доти, доки він не залишить суверенну територію України.

Нагадаємо, 7 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами російської федерації в Озерках Курської області рф.