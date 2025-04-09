ЕС утвердил пошлины на американские товары стоимостью 21 млрд евро в ответ на пошлины Трампа

Евросоюз вводит пошлины в ответ на действия американских властей, фото: Downing Street / Flickr

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Європейський Союз затвердив тарифи на американські товари на суму близько 21 млрд євро у відповідь на 25% мита, які президент США Дональд Трамп запровадив минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з країн ЄС.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що більшість з 27 країн-членів ЄС у середу проголосували за ці санкції, деякі з яких почнуть діяти з середини квітня.

Тарифи будуть спрямовані на політично чутливі американські штати і включатимуть такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, звідки родом спікер Палати представників Майк Джонсон, а також діаманти, сільськогосподарську продукцію, птицю і мотоцикли, — зазначає агентство.

Єврокомісія у своїй заяві зазначила, що це контрзаходи можуть бути призупинені в будь-який час, «якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів».

Цей крок посилює зростаючу трансатлантичну торговельну війну, в якій США також застосували універсальний 20% тариф майже на весь європейський експорт, а також окреме 25% мито на автомобілі та деякі автозапчастини. Трамп заявив, що оголосить про додаткові тарифи на пиломатеріали, напівпровідникові чіпи та фармацевтичну продукцію.

Усі нові тарифи Трампа торкнуться товарів з ЄС на суму близько 380 мільярдів євро.

Джерело: Bloomberg