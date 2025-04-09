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Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: полиция Черниговщины

Российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре и детской площадке на Черниговщине (ФОТО)

9 апр 2025, 18:59
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Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, обстріляли безпілотниками Новгород-Сіверський район Чернігівської області.

Про це повідомляють прес-служби Чернігівської ОВА та поліції Чернігівської області.

Постраждало одне з прикордонних сіл:

  • один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство — пошкоджено будівлю;
  • інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику;
  • на щастя, люди не постраждали.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів у рамках провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: Чернігівська ОВА

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівщини

Источник: Ракурс


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