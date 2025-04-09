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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: полиция Черниговщины
Российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре и детской площадке на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n205453-rossiyskie-drony-udarili-po-grajdanskoy-infrastrukture-i-detskoy-ploschadke-na-chernigovschine.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, обстріляли безпілотниками Новгород-Сіверський район Чернігівської області.
Про це повідомляють прес-служби Чернігівської ОВА та поліції Чернігівської області.
Постраждало одне з прикордонних сіл:
- один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство — пошкоджено будівлю;
- інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику;
- на щастя, люди не постраждали.
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів у рамках провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.