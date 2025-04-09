Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівщини

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Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, обстріляли безпілотниками Новгород-Сіверський район Чернігівської області.

Про це повідомляють прес-служби Чернігівської ОВА та поліції Чернігівської області.

Постраждало одне з прикордонних сіл:

один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство — пошкоджено будівлю;

інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику;

на щастя, люди не постраждали.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів у рамках провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.