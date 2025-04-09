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Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівщини
Російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі та дитячому майданчику на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205453-rosiyski-drony-vdaryly-po-cyvilniy-infrastrukturi-ta-dytyachomu-maydanchyku-na-chernigivschyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, обстріляли безпілотниками Новгород-Сіверський район Чернігівської області.
Про це повідомляють прес-служби Чернігівської ОВА та поліції Чернігівської області.
Постраждало одне з прикордонних сіл:
- один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство — пошкоджено будівлю;
- інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику;
- на щастя, люди не постраждали.
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів у рамках провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.