Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил паузу для ряда стран

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore / bestmag

https://racurs.ua/n205458-tramp-povysil-tarify-dlya-kitaya-do-125-i-obyavil-pauzu-dlya-ryada-stran.html

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Президент США Дональд Трамп оголосив про чергове підвищення мит для товарів з Китаю — цього разу вже до 125%.

Про це йдеться у повідомленні, котре Трамп опублікував сьогодні, 9 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую мито, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%, з негайним набранням чинності. У якийсь момент, сподіваюсь, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обкрадання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними, — заявив Трамп.

Водночас Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо тарифів для низки країн:

Враховуючи той факт, що понад 75 країн викликали представників Сполучених Штатів, включаючи міністерства торгівлі, фінансів і торгівлі США, для проведення переговорів щодо вирішення питань, які обговорюються стосовно торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою та немонетарних тарифів, та немонетарних тарифів, і що ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не вжили жодних заходів у відповідь проти Сполучених Штатів, я дозволив 90-денну ПАУЗУ та суттєве зниження взаємних тарифів протягом цього періоду на 10%, що також набуває чинності негайно.

Трамп не уточнив, про які саме країни йдеться.