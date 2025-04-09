ВАКС назначил залог директору компании-поставщика продуктов питания для ВСУ, фото: ДБР

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У справі про «золоті яйця» Міноборони суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до директора компанії — постачальниці продуктів харчування для ЗСУ запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що на вказану особу також покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

⁠не залишати територію міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

⁠повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання і роботи;

⁠⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

⁠здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нещодавно САП та НАБУ повідомили про викриття у Міноборони схеми розкрадання сотень мільйонів гривень.

За інформацією слідства, протягом 2022−2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб'єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги — у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня — грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету, — зазначає САП.

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.