Командующего Силами беспилотных систем полковника Сухаревского планируют уволить

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Командувача Силами безпілотних систем (СБС) полковника Вадима Сухаревського планують звільнити.

Цю інформацію Мілітарному підтвердили джерела в політичних і військових колах.

Натомість Сухаревському можуть доручити командування новоствореним армійським корпусом.

Обговорення питання звільнення командувача СБС у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців. Полковник Сухаревський очолює цей рід військ із моменту його створення у 2024 році.

Який саме з армійських корпусів має очолити Вадим Сухаревський не називають. Зараз вони створені у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті Військово-морських Сил ЗС України.

До призначення на посадку командувача Силами безпілотних систем Сухаревський був заступником головнокомандувача ЗСУ.

Перед цим командував на той момент 59 окремою мотопіхотною бригадою Сухопутних військ ЗСУ, яка стала 59 окремою штурмовою бригадою СБС.

За час командування 59-ю окремою мотопіхотною бригадаю оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ отримав звання Героя України.

Сухаревський з 2014 року бере участь у відбитті російської агресії, саме він 13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою війни на Донбасі — біля Семенівки.

На той момент старший лейтенант відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа».

У 2016-го Вадима Сухаревського призначають командувати 1-м лінійним батальйоном 36-ї бригади морської піхоти, що згодом переформатували в 503 окремий батальйон морської піхоти.

Під його командуванням до 2021 року батальйон виконував завдання на Маріупольському та Горлівських напрямках.