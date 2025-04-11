Посол США в Украине подала в отставку — СМИ назвали причину

Бриджит Бринк, фото: Посольство Украины в США

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Ракурс

Посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку. На цій посаді вона перебувала з травня 2022 року.

За інформацією джерел видання Financial Times, причиною відставки Брінк стали політичні розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа, повідомляє «5 канал».

Західні дипломати в Києві охарактеризували Брінк як важливого захисника України як публічно, так і приватно з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Один із них описав її як «сильну особистість» і «серйозного дипломата», додавши, що тиск з боку адміністрацій і Трампа, і Зеленського негативно позначився на ній, — пише Financial Times.

Зазначається, що українські офіційні особи вважали посла надто критичною до них, особливо щодо зусиль країни у боротьбі з корупцією.

Чиновники вказали на помітні зміни в її меседжах останнім часом, які, на їхню думку, стали більш близькими до позиції Трампа і дедалі критичнішими щодо України.

Так, проведений Financial Times аналіз дописів Брінк у соціальній мережі X виявив суттєві зміни в її риториці після інавгурації Трампа 20 січня цього року:

за 75 днів до вступу нового президента на посаду вона 53 рази критично висловлювалася про росію та війну в Україні;

за 75 днів після інавгурації опублікувала лише п’ять дописів зі згадками про росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за військові дії.

За інформацією джерел агентства Reuters, Брінк йде з посади за власним бажанням.

Зазначається, що наразі ще не відомо, хто стане новим послом. За словами джерел агентства, розглядається кандидатура Кріса Сміта — заступника помічника секретаря у Східній Європі та політичних та регіональних справах у Бюро європейських та євразійських справ. Раніше Сміт обіймав посаду заступника начальника місії в посольстві США в Києві з 2022 по 2023 рік.

Джерело: «5 канал», Reuters