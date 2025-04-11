россия продолжает массированно атаковать Украину беспилотниками, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n205494-bolee-2-tys-shahedov-atakovali-ukrainu-za-mesyac-peremiriya-mid.html

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Україна рівно місяць тому, 11 березня, на переговорах у Джидді, погодилася на пропозицію США прийняти повне тимчасове припинення вогню. росія тоді відмовилася, натомість висунувши умови та вимоги, а також продовжила ескалацію терору проти цивільного населення.

За час, що минув — з 11 березня по 11 квітня — росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2,2 тис. безпілотників типу «Шахед» та понад 6 тис. керованих авіабомб. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Це була відповідь Росії на мирні пропозиції, — наголосив міністр. — Це типово для Росії: брехня, маніпуляції та продовження терору.

Вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери, — додав він. — росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни.

Міністр закликав посили тиск на країну-агресора.