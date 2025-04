Трамп заявил о переговорах с рф

Президент США Дональд Трамп відреагував на останні російські обстріли України.

Лідер Америки заявив, що йому «не подобаються бомбардування» й тому він хоче припинення таких ударів. Зазначив, що Вашингтон продовжує спілкуватися з Москвою щодо припинення війни проти України. Про це він розповів журналістам на борту літака Air Force One, передає The Associated Press.

Ми розмовляємо з росією. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей, і це жахливо, — сказав Трамп.

Нагадаємо, спецпредставник диктатора рф володимира путіна Кирило Дмитрієв заявив, що нова зустріч зі Сполученими Штатами може відбутися вже наступного тижня. Контакти відбудуться вже з сьогоднішнього дня, 7 квітня.

У Саудівській Аравії вже пройшло два раунди переговори України і США, а також делегацій Сполучених Штатів та рф. Остання зустріч відбулася 23−24 березня.

Тоді делегації за посередництва американців обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна погодилася на пропозицію США, але росія фактично не припиняла обстріли цивільних об'єктів в Україні.

Джерело: The Associated Press