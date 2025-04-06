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Нові переговори рф та США анонсував Кремль. Фото:
Кремль анонсував нові переговори росії та СШАhttps://racurs.ua/ua/n205381-kreml-anonsuvav-novi-peregovory-rosiyi-ta-ssha.htmlРакурс
Нову зустріч США та російської федерації анонсували в Кремлі.
Спецпредставник диктатора рф володимира путіна Кирило Дмитрієв заявив, що нова зустріч зі Сполученими Штатами може відбутися вже наступного тижня. Ймовірно, перемовини продовжаться з завтрашнього дня. Слова Дмитрієва наводить російська пропаганда.
Нові російсько-американські контакти очікуються вже на тижні, з 7 квітня, — зазначив він.
За його словами, на цих перемовинах сторони зосередять увагу на відновлення російсько-американських відносин. Сфокусуються переговорники на економічному та інвестиційному співробітництві. Дмитрієв наголосив про «початок шанобливого, гарного діалогу».
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговори України і США, а також делегацій Сполучених Штатів та рф. Остання зустріч відбулася 23−24 березня.
Тоді делегації за посередництва американців обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
Україна погодилася на пропозицію США, але росія фактично не припиняла обстріли цивільних об'єктів в Україні після перемовин та обіцянки російського диктатора володимира путіна не атакувати інфраструктуру України.