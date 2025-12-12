Дональд Трамп готов поддержать гарантии безопасности для Украины. Фото:

https://racurs.ua/n210844-tramp-gotov-podderjat-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy-zayavlenie.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки готові підтримати гарантії безпеки для України.

Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність долучитися до гарантування безпеки України в рамках можливої мирної угоди. У розмові з журналістами американський лідер підтвердив, що готовий сприяти у цих питаннях.

Ми б допомогли з забезпеченням безпеки, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мирної угоди, — заявив він.

Глава США охарактеризував це як «угоду з безпеки», яку вважає ключовою для досягнення миру.

Також Трамп розповів, що нинішня мирна угода не подобається президенту України Володимиру Зеленському. Однак, за його словами, українцям сподобалася концепція угоди.

Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди, — розповів.

Глава Білого дому додав, що угода складається з чотирьох або п’яти різних частин, і процес складний, оскільки йдеться про території. Спірні пункти плану планують обговорили 13 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь представники України та Європейського Союзу. Не виключено, що приєднаються й американці.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон дав Києву близько 300−350 млрд дол., але нічого не отримав натомість. Але з приходом його до влади, результат таки був досягнутий.

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже передала Сполученим Штатам свою реакцію на мирний план, який американці обговорювали з росіянами у Москві. Там не лише документ з 20-ти пунктів, але й інші документи, які стосуватимуться відбудови, економіки, гарантій безпеки.