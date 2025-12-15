Дональд Трамп доволен результатами переговоров украинской и американской делегации в Берлине. Фото:

Переговори України та США у Берліні позитивно оцінили в Білому домі.

Американська та українська делегації вже змогли урегулювати 90% питань. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підключиться телефоном до зустрічі, яка відбудеться сьогодні ввечері за участю президента України Володимира Зеленського та лідерів Європи. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на неназваного американського чиновника.

Зазначається, що будь-який пакет домовленостей передбачатиме жорсткі гарантії безпеки для України, аналогічні тим, які діють в НАТО. А невирішеними залишаються питання української території та суверенітету.

Посадовець наголосив, що Трамп був задоволений результатами зустрічі.

Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо «мирного плану».

Після переговорів секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров заявив, що за останні два дні українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними. Сторонам вдалося досягти реального прогресу.

