ВСУ поразили 11 районов сосредоточения оккупационных войск. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n205511-vsu-udarili-po-11-rayonam-sosredotocheniya-voysk-rf-na-fronte-genshtab.html

Ракурс

Збройні сили України завдали нових військових втрат російським окупантам.

У п’ятницю, 11 квітня, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. Також було знищено дві РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Вчора ворог втратив 1 тис. 240 осіб живої сили. Також у ході боїв були знищені 11 танків противника, сім бойових броньованих машин, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки.

Упродовж п’ятниці на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 40 штурмових дій противника. Також армія агресора 25 разів атакувала на Лиманському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак.

По сім разів росіяни атакували на Придніпровському та Куп’янському напрямках. На Новопавлівському та Сіверському напрямках ворог шість разів намагався прорватися до українських позицій.

На Харківському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках противник тричі проводив наступальні дії. Чотири рази ворог йшов в атаку на Оріхівському напрямку.

У Курській області Сили оборони України відбили 21 ворожу атаку. Противник завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 7 квітня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил рф на тимчасово окупованій території Херсонської області. Були знищено від 20 до 30 окупантів.