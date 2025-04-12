Пленные китайцы. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n205514-bolee-100-kitaycev-vouuschih-na-storone-rf-yavlyautsya-naemnikami-reuters.html

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Понад 100 громадян Китаю, які воюють на стороні росії проти України, є найманцями.

Більш за все, що ці китайці не мають прямого зв’язку з урядом Китайської Народної Республіки. Крім того, ці бійці, вочевидь, мають мінімальну підготовку і не мають жодного помітного впливу на військові операції росії. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із даними американської розвідки, а також колишнього співробітника західної розвідки.

Зазначається, що на боці країни-агресора воюють близько 200 китайських найманців. Однак деякі офіцери армії КНР з дозволу Пекіна можуть перебувати у зоні бойових дій з боку рф, щоб отримати тактичний досвід війни.

Тим часом командувач Збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро підтвердив, що ЗСУ взяли в полон двох людей китайського походження на Донбасі.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про понад 155 громадян КНР, що воюють на боці країни-агресора. Таку заяву він зробив після того, як українські військові взяли у полон двох китайських громадян.

Після цього у МЗС Китаю заявили, що їм нічого невідомо про громадян, які можуть воювати проти України. Китайська сторона закликала утриматися від «безвідповідальних заяв».

Джерело: Reuters