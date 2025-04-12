Статус доллара США как убежища для мирового капитала оказался под угрозой, - FT

https://racurs.ua/n205523-status-dollara-ssha-kak-ubejischa-dlya-mirovogo-kapitala-okazalsya-pod-ugrozoy-ft.html

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Статус долара США як притулку для світового капіталу опинився під загрозою через нестабільну політику та зростання торговельних бар'єрів.

Пр це пише Financial Times із посиланням на слова керуючих фондами.

У п’ятницю валюта впала до трирічного мінімуму по відношенню до євро, продовживши падіння, яке почалося минулого тижня після того, як президент Дональд Трамп оголосив про різкі «взаємні» мита на торговельних партнерів США.

Ці кроки викликали тривогу серед інвесторів, які попереджали про «тектонічний зсув» у світовій економіці, якщо на долар більше не можна буде покладатися як на притулок у періоди ринкової волатильності.

Існують дуже вагомі підстави для того, щоб покласти край винятковості американського долара, — сказав Боб Мікеле, головний інвестиційний директор JPMorgan Asset Management, під управлінням якого знаходиться 3,6 трлн доларів.

Десятиліттями відносна стабільність економіки США дозволяла долару функціонувати як світовій резервній валюті, яку тримають центральні банки по всьому світу.

Це дозволило США позичати за низькою вартістю і фінансувати «подвійний дефіцит» поточного рахунку платіжного балансу та державного бюджету.

Але одночасний розпродаж акцій, облігацій та долара в останні дні, спричинений агресивною торговельною політикою президента, вказує на втрату віри в американські активи серед міжнародних інвесторів, кажуть фінансові менеджери.

Хаотична митна політика Трампа підриває позицію США як безпечної гавані, — сказав Берт Флоссбах, співзасновник і головний інвестиційний директор Flossbach von Storch, найбільшого незалежного керуючого активами в Німеччині. Безумовно, існує ймовірність того, що посилення політичної невизначеності в США може призвести до змін у використанні долара в глобальній економіці, — сказав Бред Сетсер, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

Едвард Фішман, автор книги про економічну війну США Chokepoints, зазначив, що на додаток до мит Трампа, загрози президента верховенству права та незалежності ФРС також можуть завдати шкоди привабливості долара.

Він передбачив, що з часом це може призвести до переходу до «багатополярної» системи, в якій валюти, в тому числі євро, відіграватимуть більшу роль.

Падіння долара є особливо незвичайним, оскільки глобальний фінансовий стрес зазвичай зміцнює валюту, оскільки інвестори кидаються в доларові активи, такі як казначейські облігації США, які сприймаються як притулок.

Економісти також зазначають, що валюта будь-якої країни, яка вводить імпортні мита, повинна зміцнюватися.

Майк Рідделл, керуючий портфелем цінних паперів з фіксованим доходом у Fidelity International, сказав, що нещодавнє різке зростання дохідності довгострокових державних облігацій у поєднанні зі слабшим доларом США виглядає як «стара добра втеча капіталу».