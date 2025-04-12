В Германии число атеистов впервые превысило количество католиков и протестантов вместе

https://racurs.ua/n205524-v-germanii-chislo-ateistov-vpervye-prevysilo-kolichestvo-katolikov-i-protestantov-vmeste.html

Ракурс

У Німеччині кількість атеїстів вперше перевищила кількість католиків та протестантів разом.

З 83 млн населення 38 млн є зареєстрованими прибічниками однієї з двох найбільших церковних груп, тоді як 39 млн ідентифікують себе як konfessionslos — тими, хто не дотримується жодної релігії.

Решта дотримуються інших вірувань чи належать до інших конфесій. Близько 3,3 млн послідовників має іслам, пише digi24.ro.

Частково це пов’язано з тим, що суспільство загалом має тенденцію до секуляризації, особливо молодь.

Крім того, довіра до католицької та протестантської верхівки була серйозно похитнута серією скандалів, особливо викриттям жорстокого поводження з дітьми, вчиненого священнослужителями.

Іншою можливою причиною є «церковний податок»: зареєстровані члени церков сплачують додатковий податок у розмірі 8% або 9%, а також додаткові податки на майно та приріст капіталу в деяких землях.