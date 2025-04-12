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В Германии число атеистов впервые превысило количество католиков и протестантов вместе
В Германии число атеистов впервые превысило количество католиков и протестантов вместеhttps://racurs.ua/n205524-v-germanii-chislo-ateistov-vpervye-prevysilo-kolichestvo-katolikov-i-protestantov-vmeste.htmlРакурс
У Німеччині кількість атеїстів вперше перевищила кількість католиків та протестантів разом.
З 83 млн населення 38 млн є зареєстрованими прибічниками однієї з двох найбільших церковних груп, тоді як 39 млн ідентифікують себе як konfessionslos — тими, хто не дотримується жодної релігії.
Решта дотримуються інших вірувань чи належать до інших конфесій. Близько 3,3 млн послідовників має іслам, пише digi24.ro.
Частково це пов’язано з тим, що суспільство загалом має тенденцію до секуляризації, особливо молодь.
Крім того, довіра до католицької та протестантської верхівки була серйозно похитнута серією скандалів, особливо викриттям жорстокого поводження з дітьми, вчиненого священнослужителями.
Іншою можливою причиною є «церковний податок»: зареєстровані члени церков сплачують додатковий податок у розмірі 8% або 9%, а також додаткові податки на майно та приріст капіталу в деяких землях.