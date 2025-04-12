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В Госдепе США приказали доносить на коллег за «антихристианские предубеждения», - Politico

В Госдепе США приказали доносить на коллег за «антихристианские предубеждения», — Politico

12 апр 2025, 20:45
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У Державному департаменті США наказали доносити на колег за «антихристиянські упередження».

Politico пише, що віднині Держдеп працюватиме над збором інформації, «що стосується антирелігійних упереджень», і збиратиме приклади антихристиянських упереджень в анонімних звітах.

У внутрішній телеграмі для співробітників відомства йдеться, що вони мають звітувати одне про одного через анонімну форму. Однак доноси повинні бути докладними — з іменами, датами та локаціями.

Потім Держдеп збере спеціальну робочу групу, яка наприкінці квітня обговорить перші результати доносів. Так відомство виконує указ Дональда Трампа, який зобовʼязує виявляти та викорінювати «антихристиянську упередженість» у федеральних агентствах.

Трамп 6 лютого взяв участь у щорічному Національному молитовному сніданку та згадав у своїх промовах про війну в Україні, на Близькому Сході та необхідність «викорінити антихристиянські упередження».

Источник: Ракурс


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