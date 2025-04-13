ВСУ отразили механизированные штурмы россиян. Фото:

https://racurs.ua/n205555-sily-oborony-otrazili-mehanizirovannye-shturmy-rossiyan-na-dvuh-napravleniyah-video.html

Ракурс

Два російські штурми були відбиті українськими захисниками на двох ділянках фронту.

Днями противник здійснив спробу механізованого штурму поблизу Курдюмівки на Краматорському напрямку. Бій окупантам дали прикордонники підрозділу «Фенікс». По це оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» 13 квітня повідомило у Telegram.

У ході відбиття атаки були знищені бронемашина, МТ-ЛБ, легкий броньований тягач та позиція противника разом з особовим складом. Екіпажі ворожої техніки також були ліквідовані.

Ще один масований механізований штурм російських окупантів було відбито в районі Кліщіївки. Тут ворогу протистояли воїни 93-ї окремої механізованої бригади у взаємодії з 5-ю окремою штурмовою Київською бригадою та прикордонним загоном «Фенікс».

Як повідомило у Facebook Угруповання Об'єднаних сил, за останню добу окупанти здійснили кілька спроб добратися до позицій оборонців, задіявши важку броньовану техніку та велику кількість особового складу. Однак ворожа атака була зупинена.

Нагадаємо, на минулому тижні на напрямку Андріївка — Олексіївка ЗСУ заманили російських загарбників в заздалегідь підготовлену пастку і зупинили їх. По окупантах було завдано нищівного удару — українські війська застосували проти ворога понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів.