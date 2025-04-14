Дональд Трамп, фото: Rawpixel

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на завданий рашистами вчора, 13 квітня, ракетний удар по центру Сум, внаслідок якого 34 людини загинули, ще понад 100 були поранені.

Вчинок росіян Трамп назвав «жахливим» та «помилкою», повідомляє «Радіо Свобода».

Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна — це жахливо, — заявив Трамп журналістам на борту Air Force One під час повернення до Вашингтона.

При цьому Трамп не уточнив, що мав на увазі під словами «зробили помилку».

Нагадаємо, вчора вдень рашисти вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами. Саме друга ракета спричинила великі людські втрати, оскільки, ймовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі.

Джерело: «Радіо Свобода»