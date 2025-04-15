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За прошедшие сутки на фронте произошло 99 боев. Фото: Генштаб ВСУ
На фронте за сутки произошло 99 боев — рф потеряла 1 тыс. 180 военныхhttps://racurs.ua/n205585-na-fronte-za-sutki-proizoshlo-99-boev-rf-poteryala-1-tys-180-voennyh.htmlРакурс
На фронті за добу відбулося 99 бойових зіткнень.
Найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 28 штурмів ворога. На Лиманському напрямку зафіксовано 20 боїв, а на Торецькому — 11. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня повідомив у Facebook.
На Новопавлівському напрямку відбулося сім боїв, на Краматорському — чотири, а на Сіверському і Оріхівському — по три боєзіткнення. Також бої відбувалися на Купʼянському та Придніпровському напрямках.
У Курській області росії було зафіксовано 17 боїв. Там армія рф завдала 56 авіаударів та 436 артилерійських обстрілів.
За минулу добу противник втратив 1 тис. 180 солдатів та офіцерів убитими та пораненими, 68 артилерійських систем і 20 бойових бронемашин.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 935 тис.160 (+1 тис. 180) осіб,
- танків —10 тис. 629 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 22 тис. 150 (+20) од,
- артилерійських систем — 26 тис. 290 (+68) од,
- РСЗВ — 1 тис. 364 (+2) од,
- засоби ППО — 1 тис. 132 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 тис. 691 (+147),
- крилаті ракети / cruise missiles — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44 тис. 339 (+210) од,
- спеціальна техніка — 3 тис. 801 (+0).
Нагадаємо, бійці 93-ї окремої механізованої та 5-ї окремої штурмової бригад ЗСУ та прикордонний загін «Фенікс» відбили масований механізований штурм окупантів біля Часового Яру. Ворожу колону розбили ще на підході до українських позицій.