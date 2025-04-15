За прошедшие сутки на фронте произошло 99 боев. Фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

На фронті за добу відбулося 99 бойових зіткнень.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 28 штурмів ворога. На Лиманському напрямку зафіксовано 20 боїв, а на Торецькому — 11. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня повідомив у Facebook.

На Новопавлівському напрямку відбулося сім боїв, на Краматорському — чотири, а на Сіверському і Оріхівському — по три боєзіткнення. Також бої відбувалися на Купʼянському та Придніпровському напрямках.

У Курській області росії було зафіксовано 17 боїв. Там армія рф завдала 56 авіаударів та 436 артилерійських обстрілів.

За минулу добу противник втратив 1 тис. 180 солдатів та офіцерів убитими та пораненими, 68 артилерійських систем і 20 бойових бронемашин.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 935 тис.160 (+1 тис. 180) осіб,

танків —10 тис. 629 (+7) од,

бойових броньованих машин — 22 тис. 150 (+20) од,

артилерійських систем — 26 тис. 290 (+68) од,

РСЗВ — 1 тис. 364 (+2) од,

засоби ППО — 1 тис. 132 (+2) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 тис. 691 (+147),

крилаті ракети / cruise missiles — 3145 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 44 тис. 339 (+210) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 801 (+0).

Нагадаємо, бійці 93-ї окремої механізованої та 5-ї окремої штурмової бригад ЗСУ та прикордонний загін «Фенікс» відбили масований механізований штурм окупантів біля Часового Яру. Ворожу колону розбили ще на підході до українських позицій.