Друг путина Шредер больше не будет судиться за кабинет в Бундестаге

https://racurs.ua/n205602-drug-putina-shreder-bolshe-ne-budet-suditsya-za-kabinet-v-bundestage.html

Ракурс

Ґерхард Шредер більше не судитиметься, щоб довести, що його незаконно позбавили кабінету в Бундестазі.

Колишній канцлер, якому закидають співпрацю з росією, тричі зазнав поразки у своїх позовах щодо втрати офісу в парламенті ФРН. Шредер вирішив не подавати позов до Конституційного суду. Адвокат політика Міхаель Нагель повідомив, що 81-річний чоловік більше не боротиметься через «стан здоров’я».

У травні 2022 року бюджетний комітет Бундестагу призупинив роботу офісу Шредера. Ймовірно тому, що колишній федеральний канцлер підтримує тісні зв’язки з Кремлем і вважається другом президента путіна. Ба більше, Шредер продовжував працювати в російських енергетичних компаніях навіть після початку повномасштабного вторгнення росії.

Однак офіційно депутати аргументували «виселення» Шредера тим, що політик СДПН більше не виконує «будь-яких постійних зобов’язань, що випливають із його посади». До цього колишній канцлер мав змогу користуватися сімома кімнатами Бундестагу та мав п’ятьох працівників, зарплати яким платили з німецького бюджету. Шредер подав позов через рішення парламентської коаліції, але двічі програвав у берлінських судах, а потім й у Федеральному адміністративному суді в Ляйпцигу. У таких судових спорах рішення може приймати лише Федеральний конституційний суд, пояснили в останній інстанції.

Зв’язки Шредера з російським політикумом детально описали німецькі журналісти в книзі «Нордстрім: як Німеччина фінансувала путінську війну». Розслідувачі нагадали, що після Помаранчевої революції у 2005 році розпочалося будівництво російського газопроводу в обхід України. І канцлер Німеччини Герхард Шредер фактично став лобістом цього проєкту в Європі. Він із радістю запрошував Путіна виступати в німецькому парламенті, ініціював «Рік росії в Німеччині», парився з кремлівським очільником у сауні й називав його «бездоганним демократом». Шредер підтримав проєкт «Північного потоку», а після відставки у листопаді 2005-го став головою наглядової ради компанії-оператора проєкту Nord Stream AG із річною зарплатою в €250 тис.

Цікаво, що у 2004 році подружжя Шредерів удочерили трирічну дівчинку з Санкт-Петербурга, а у 2006-му — російського хлопчика. Згодом пара розлучилася.

Відомо, що наприкінці цього року Шредер скасував зустріч у парламенті землі Шверін і ліг до клініки через виснаження. Зараз ексканцлер наче почувається краще.

До речі, наступниця Шредера пані Ангела Меркель досі має офіс у Бундестазі.