Reuters: За последние 20 месяцев россияне получили от КНДР 4-6 млн артиллерийских снарядов

https://racurs.ua/n205611-reuters-za-poslednie-20-mesyacev-rossiyane-poluchili-ot-kndr-4-6-mln-artilleriyskih-snaryadov.html

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Нове розслідування Reuters показує, наскільки росія покладається на північнокорейські снаряди на полі бою, що допомогло їй вести війну на виснаження. Інколи протягом останнього року переважна більшість снарядів, випущених деякими російськими підрозділами, була з Північної Кореї

Центр відкритих джерел (OSC) підрахував, що з вересня 2023-го до березня 2025-го до росії з Північної Кореї привезли 15 809 контейнерів із боєприпасами. Весь цей вантаж за 64 рейси перевезли 4 судна — контейнери відправлялися з порту Раджин, а вже в рф їх перевозили залізницею на склади зброї на заході.

За інформацією зі звітів, торік в окремих підрозділах російської армії північнокорейські боєприпаси переважали. В деякі дні підрозділи використовували тільки снаряди з Північної Кореї, а в інші дні — близько 75%.

Без допомоги від КНДР російські обстріли українських оборонних позицій скоротилися б удвічі, — заявили у ГУР в коментарі Reuters.

Open Source Centre, або OSC, незалежна дослідницька організація зі штаб-квартири Великої Британії, яка зосереджується на безпеці, протягом 20 місяців відслідковувала 64 вантажі, що містили майже 16 000 контейнерів і мільйони артилерійських снарядів для використання проти України, включно з вантажем нещодавно 17 березня.

Військове партнерство між Північною Кореєю та росією стало очевидним у 2023 році. Останніми тижнями воно набуло нового значення, коли північнокорейські війська, системи зброї та боєприпаси посилили російську вогневу міць, щоб витіснити залишки українського вторгнення в російську Курську область саме тоді, коли адміністрація Трампа припиняла підтримку України.

Українські офіційні особи, включаючи начальника військової розвідки, заявили, що Північна Корея постачає половину боєприпасів, які потрібні Росії на фронті — кількість, яка відповідає висновкам OSC і Reuters. Один експерт з української армії сказав Reuters, що внесок Північної Кореї досягає 70%, і Reuters виявив, що часом російські артилерійські підрозділи майже повністю покладаються на боєприпаси Північної Кореї.

Внесок Північної Кореї був стратегічно життєво важливим, — сказав Г’ю Гріффітс, який з 2014 по 2019 рік був координатором групи експертів ООН, яка спостерігала за санкціями проти Північної Кореї. Без підтримки голови Кім Чен Ина президент владімір путін насправді не зміг би продовжити свою війну в Україні.

OSC відстежила 64 рейси до північнокорейського порту Раджин у період з вересня 2023 року по березень 2025 року, здійснених чотирма контейнеровозами під російським прапором: «Ангара», «Марія», «Майя-1» і «Lady R». Кораблі транспортували північнокорейські артилерійські та мінометні снаряди з Раджина до російських портів Восточний і Дунай, перш ніж їх транспортували потягом на склади боєприпасів поблизу України.