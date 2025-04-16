Россияне ударили КАБами по Центральному району Херсона, под обстрел попал глава МВА

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Херсон вчергове прокинувся у пеклі. Армія рф зранку гатить по Таврійському, в район вокзалу. Росіяни уранці 16 квітня вдарили КАБами по Центральному району Херсона.

Наразі відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Під обстріл у Центральному районі також потрапив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. За його словами, армія рф не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу.

Ушпиталили 70-річну жінку та 61-річного чоловіка — у них вибухові травми та уламкові поранення.

Загинув чоловік середнього віку, який у момент ворожого удару перебував на вулиці, повідомив Мрочко. Його особу встановлюють фахівці.

Через пошкодження контактної мережі у Центральному районі тимчасово зупинили рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах. Також змінили маршрут автобусів.

За добу росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, включно з обласним центром. Окупанти пошкодили житло, інфраструктуру та автівки. Внаслідок обстрілів було поранено 11 мирних жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З 15 по 16 квітня російські війська масовано обстрілювали Херсонщину — під ударом опинилися понад три десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Берислав, Станіслав, Білозерка, Антонівка, Тягинка, Комишани та інші.

Окупанти цілили по житлових кварталах, соціальних об'єктах та критичній інфраструктурі. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопроводи, господарські споруди, гаражі та авто. Внаслідок атак поранено 11 мирних жителів.