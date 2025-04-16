Росіяни вдарили КАБами по Центральному району Херсона, під обстріл потрапив голова МВА

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Херсон вчергове прокинувся у пеклі. Армія рф зранку гатить по Таврійському, в район вокзалу. Росіяни уранці 16 квітня вдарили КАБами по Центральному району Херсона.

Наразі відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Під обстріл у Центральному районі також потрапив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. За його словами, армія рф не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу.

Ушпиталили 70-річну жінку та 61-річного чоловіка — у них вибухові травми та уламкові поранення.

Загинув чоловік середнього віку, який у момент ворожого удару перебував на вулиці, повідомив Мрочко. Його особу встановлюють фахівці.

Через пошкодження контактної мережі у Центральному районі тимчасово зупинили рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах. Також змінили маршрут автобусів.