Рада поддержала продление мобилизации и военного положения

https://racurs.ua/n205614-rada-podderjala-prodlenie-mobilizacii-i-voennogo-polojeniya.html

Ракурс

Верховна Рада 16 квітня підтримала продовження загальної мобілізації та воєнного стану до 6 серпня.

Це рішення підтримали 357 депутатів. Лише один проголосував проти цього рішення — Олексій Гончаренко.

15 квітня Гончаренко заявив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану.

Серед причин, щоб не голосувати, нардеп від «Європейської солідарності» назвав те, що демобілізації та термінів служби досі немає, а також, що ТЦК «досі продовжують бусифікацію».

На це різко відреагував спікер Ради Стефанчук:

Фінальні результати кастингу путіна в Раді вже завтра (ред.-сьогодні) можна буде побачити — серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану, — заявив він.

Розкритикував колеги по пардаменту голова фракції президента «Слуга народу» Давід Арахамія: