БпЛА ударили по ракетной бригаде в Шуе. Фото:

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Дрони повторно атакували російську ракетну бригаду, яка причетна до удару по Сумах у Вербну неділю.

Уночі проти 17 квітня 112-та гвардійська ракетна бригада Збройних сил росії, що дислокується в місті Шуя в Івановській області, зазнала ще однієї атаки. Місцева влада оголошувала режим небезпеки атаки БпЛА близько 4.30, але повідомлення про вибухи в регіоні з’явилися раніше. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

У мережі оприлюднили відео, на якому видно вибухи та пожежі. Російські пабліки змогли ідентифікувати, що пожежа виникла на Кооперативній вулиці в Шуї. Це місце розташовується безпосередньо за військовою частиною, приблизно за 180 м від військового містечка.

Загалом Міністерство оборони рф відзвітувало про «збиття» 71 БпЛА за ніч.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що ударів по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23» завдали розрахунки 112-ї та 448-ї бригад армії росії.

Нагадаємо, 16 квітня безпілотниками була атакована 112-та гвардійська ракетна бригада (в/ч 03333), яка дислокується у місті Шуя Іванівської області й має озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».