Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Андрей Ермак в Telegram

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Ракурс

Українська делегація прибула до Парижу для зустрічі із союзниками.

Для переговорів з партнерами до столиці Франції приїхали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Вони проведуть низку зустрічей з представниками держав «коаліції охочих», зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак 17 квітня повідомив у Telegram.

Також заплановані зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки, які в цей час перебувають у Парижі з візитом.

Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи, — наголосив Єрмак.

Як відомо, у Франції наразі з візитом перебувають державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник президента США з Близького Сходу й учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф. Американські високопосадовці, зокрема, проведуть переговори з європейськими партнерами щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф після переговорів з російським диктатором володимиром путіним заявив, що мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання «п'яти територій».