рф атаковала Украину дронами и ракетами. Фото: прокуратура

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Ракурс

Країна-агресор росія минулої ночі атакувала Україну дронами та ракетами.

Ворожа атака розпочалася з 20.00 17 квітня. З Ростовської області рф противник вдарив двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а з окупованих районів Луганщини атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300/400. Крім того, з російських Курська й Міллерово та окупованого Криму були запущені 75 безпілотників. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали російську атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 10.00 було відомо про збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed й інших дронів на сході, півночі, півдні та центрі країни. Ще 30 дронів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Станом на зараз тривога лунає в низці областей через активність російської тактичної авіації.

На Харківщині противник завдав комбінованого удару по Ізюму. Як повідомили в Харківській обласній прокуратур, з 21.15 до 22.00 росіяни вдарили по місту двома ракетами й п’ятьма дронами. Внаслідок цього були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення та навчальний заклад. Поранення дістали п’ятеро осіб — дві жінки, двоє чоловіків та семирічна дівчинка. Ще двоє осіб отримали гострий шок.

А в Сумській області, за інформацією ДСНС, ворожі БпЛА атакували села Степанівської та Садівської громад. Були пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі та нежитлові будівлі. Пожежі, які виникли, вже ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня російські ударні безпілотники масовано атакували Дніпро. Внаслідок нальоту загинули троє осіб, а ще 30 людей дістали поранення. Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Обстріл завдав зруйнував житлові будинки, гуртожитки, будівлі навчального закладу, підприємства та автомобілі.