Наслідки атаки БпЛА. Фото: ОВА

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Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 30 осіб.

Серед постраждалих є п’ятеро дітей. У лікарнях перебувають залишаються 16 пацієнтів, один із них у важкому стані. У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж — приватних. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також в місті пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже 15 автомобілів.

Також були зафіксовані руйнування в області. У Межиріцькій громаді Павлоградського району виникла пожежа. Також там пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси.

А в Нікопольському районі через артилерійські удари та атаку БпЛА була пошкоджена приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка та газогін.

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня російські ударні безпілотники масовано атакували Дніпро. Внаслідок нальоту загинули троє осіб, а ще 28 людей дістали поранення. Серед постраждалих було четверо дітей. Обстріл завдав зруйнував житлові будинки, гуртожитки, будівлі навчального закладу, підприємства та автомобілі.