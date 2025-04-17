Наслідки атаки на Дніпро. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205632-rosiyany-atakuvaly-dnipro-shahedamy-zagynuly-troie-osib-a-28-postrajdaly.html

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Країна-агресор росія у ніч на 17 квітня масовано атакувала Дніпро дронами-камікадзе.

Жертвами нальоту «Шахедів» стали троє осіб, серед них — дитина. Попередньо відомо про 28 постраждалих, з них четверо дітей. У місті пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Через атаку БпЛА в Дніпрі виникло декілька пожеж, але рятувальники вже ліквідували їх. До робіт були залучені 173 рятувальники та 37 одиниць техніки ДСНС.

Міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив, що в місті пошкоджено щонайменше 15 будинків. Наразі триває ліквідація наслідків ударів, до робіт залучено багато важкої комунальної техніки.

За словами Філатова, росіяни цілили «Шахедом» по мерії, але не влучили — приліт було зафіксовано за 100 метрів від будівлі. Також атака БпЛА призвело до руйнування магазину одягу, який належить дружині міського голови.

Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО, — зазначив мер.

Нагадаємо, росіяни уранці 16 квітня вдарили КАБами по Центральному району Херсона. Одна людина загинула, а двоє постраждали. Ушпиталили 70-річну жінку та 61-річного чоловіка — у них вибухові травми та уламкові поранення.