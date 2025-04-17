В Киеве совершено нападение на журналиста Макарова, его госпитализировали

Юрий Макаров, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n205644-v-kieve-soversheno-napadenie-na-jurnalista-makarova-ego-gospitalizirovali.html

Ракурс

У Києві вчора, 16 квітня, біля одного із житлових комплексів Солом’янського району стався напад на журналіста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події, — розповіли у поліції. — Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу — умисне тяжке тілесне ушкодження. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Ім’я постраждало поліція не називає. Видання «Суспільне» на своєму сайті повідомляє, що ввечері було скоєно напад на відомого журналіста та продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова.

Зазначається, що Макарова було у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.

Джерело: поліція Києва, «Суспільне»