Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n205648-240-porajennyh-okkupantov-nacgvardeycy-otrazili-masshtabnyy-shturm-vraga-na-pokrovskom.html

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Захисники України з 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона Калина» сьогодні, 17 квітня, дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку.

В результаті ворог втратив 240 окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко, опублікувавши відповідне відео.

Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили. Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність, — зазначив він.

За словами Півненка, результати цього бою вражають. Попередньо підтверджено такі втрати ворога:

понад 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні);

знищено 96 мотоциклів, 21 бойова броньована машина, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи.

Згодом Півненко опублікував ще одне відео, котре показує відбиття «байкерського» штурму ворога на Покровському напрямку.